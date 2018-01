'Ook één sigaret per dag vergroot kans op hart- en vaatziekten al aanzienlijk'

Uit een grootschalige studie van het University College London, waarvoor 141 andere onderzoeken over de invloed van roken op de gezondheid werd bekeken, blijkt dat rokers die twintig sigaretten per dag roken zo'n 50 procent meer kans hebben op de meest voorkomende hart- en vaatziekten dan personen die één sigaret per dag roken.

Dat schrijft The Guardian​ op basis van het onderzoek dat is gepubliceerd in BMJ. "De overtuiging bestaat dat de kans op aan roken gerelateerde ziekten drastisch vermindert wanneer je minder gaat roken", zegt Allan Hackshaw, een van de betrokken onderzoekers van de studie. "Dit klopt inderdaad als het gaat om kanker, maar wat betreft de kans op hart- en vaatziekten en een beroerte geldt dit niet."

De bekeken onderzoeken zijn gehouden tussen 1946 en 2015 en in al deze studies stond de invloed van roken op een hart- en vaatziekte of beroerte centraal. De onderzoekers bekeken in hoeverre het roken van dagelijks één, vijf en twintig sigaretten had op een beroerte en coronaire hartziekte.

Vrouwen

De resultaten van deze drie sub-onderzoeken werden vervolgens met elkaar vergeleken, waaruit bleek dat de kans op de ziekten alsnog aanzienlijk is wanneer iemand per dag één sigaret rookt. Vooral vrouwen uit deze groep zouden een verhoogde kans hebben om ziek te worden.

De onderzoekers benadrukken dat de verschillende bekeken studies niet allemaal dezelfde resultaten laten zien, maar dat uit vrijwel alle onderzoeken blijkt dat de kans op een coronaire hartziekte bij één sigaret per dag in vergelijking met twintig zeker groter is dan de verwachte 5 procent.

Zij raden dan ook aan om niet te minderen met roken, maar echt volledig te stoppen wanneer mensen hun kans op een hart- en vaatziekte drastisch willen verminderen.