Ondanks inspanningen van overheden en allerlei instanties lukt het niet om de zoutinname van Nederlanders voldoende te reduceren. Hoe komt dat? NU.nl zocht het uit aan de hand van een zestal stellingen en legde die voor aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Voedingscentrum.

1. Ook als je geen zout toevoegt, krijgen de meeste mensen nog te veel zout binnen: feit

"80 procent van onze zoutinname krijgen we binnen via bewerkte voedingsmiddelen die je bijvoorbeeld in de supermarkt koopt. 20 procent voegen we zelf toe tijdens het koken of op tafel bij het eten. De maximum aanbevolen hoeveelheid is 6 gram, terwijl het gemiddelde 9 gram zout per persoon is. 85 procent van de Nederlanders krijgt te veel zout binnen", zegt Matthijs van den Berg, Hoofd Centrum Voeding, Preventie en Zorg van het RIVM.

Hij krijgt bijval van zijn collega Jasper de Vries, woordvoerder van het Voedingscentrum. "Het is belangrijk om naast het laten staan van het zoutpotje ook goed te letten op de hoeveelheid zout in de producten die je koopt. Daarvoor zijn apps op de markt die je precies laten zien hoeveel zout er in elk product zit."

2. Van te veel zout krijg je overgewicht: fabel

Van den Berg: "Van zout an sich krijg je geen overgewicht. Te veel zout leidt wel tot een verhoogde bloeddruk en daarmee vergroot het de kans op hart- en vaatziekten en nierproblemen. Indirect zou je wel kunnen zeggen dat als je veel en zout eet, je daardoor bijvoorbeeld meer (frisdrank) zou kunnen drinken en daardoor meer calorieën binnenkrijgt dan goed voor je is."

Volgens De Vries is er nog een verband tussen te veel zout en overgewicht. "Mensen met overgewicht hebben vaak al een hogere bloeddruk en lopen door extra zoutinname nog meer kans op hart- en vaatziekten. Die zitten al in het risicogebied."

3. Niet alle mensen zijn 'zoutgevoelig': feit en fabel

"Zoals in alles is er een zekere natuurlijke variatie. Er is zodoende ook een variatie in zoutgevoeligheid van mensen. Niet bij alle mensen leidt zoutreductie bijvoorbeeld tot evenveel bloeddrukverlaging. Het is voor de gezondheid wel aan te bevelen te minderen met zout, want op bevolkingsniveau zou dat tot gezondheidswinst leiden", aldus Van den Berg.

Het Voedingscentrum komt met nog een advies met betrekking tot zoutgevoeligheid. "Ook ouderen doen er goed aan nog voorzichtiger te zijn met zout. De nieren van ouderen werken minder goed, waardoor ze minder natrium uit het lichaam verwijderen. Het is voor hen dan ook extra belangrijk om voldoende te drinken, want ze hebben meer vocht nodig om dezelfde hoeveelheid natrium kwijt te raken."

4. We denken te licht over de gevolgen van zout: feit

"De vraag is wie 'we' zijn. Overheden en fabrikanten zien het belang zeker wel, want er wordt best veel aan gedaan om de zoutinname te reduceren. Er worden wel stappen gezet door minder zout toe te voegen aan levensmiddelen, maar helaas hebben die inspanningen zich vooralsnog niet vertaald naar een zichtbare afname van de gemiddelde zoutinname in Nederland", gaat Van den Berg verder.

De Vries bevestigt het verhaal van zijn collega. "We weten al langer wat de nadelige gevolgen van te veel zout zijn voor de gezondheid, maar zien geen daling in de zoutconsumptie. Daarnaast gaat de daling van het zoutgehalte in producten volgens het Voedingscentrum te langzaam. In de afgelopen zes jaar is het zoutgehalte in producten met slechts 11 procent gedaald."

5. Dagelijks aanbevolen maximum hoeveelheid van 6 gram zout per dag is al te veel: feit

"Die aanbeveling heeft de Gezondheidsraad op basis van literatuur en onderzoeken vastgesteld. Het is al moeilijk genoeg om van het gemiddelde van 9 naar 6 gram te gaan. We weten daarnaast dat te weinig zout ook niet goed voor je is. Dus we moeten niet te laag gaan zitten. Ook een te laag natriumgehalte gaat gepaard met risico's. Over het algemeen is minder beter, maar je moet niet te ver naar beneden doorslaan."

Het Voedingscentrum heeft onderzoek gedaan naar de zoutinname en concludeert daarbij dat een daling van 30 procent nodig is om onder de maximale zoutinname van 6 gram te komen. "Zout is belangrijk voor het regelen van de vochtbalans in het lichaam, het regelen van de bloeddruk en voor een goede werking van spier- en zenuwcellen. Je lichaam heeft dus wel een bepaalde hoeveelheid zout nodig om goed te kunnen werken. In Nederland is er geen aanbevolen hoeveelheid opgesteld voor zout. In landen waar aanbevolen hoeveelheden zijn opgesteld voor zout (natrium), zoals in de VS en Duitsland, worden voor volwassenen hoeveelheden van 3 tot 4 gram zout per dag aanbevolen."

6. Over tien jaar is er een oplossing voor het zoutprobleem: feit en fabel

"We hebben de afgelopen jaren veel inspanningen gezien vanuit het bedrijfsleven, overheden en allerlei partijen om mensen bewuster te maken van de zoutinname en die te reduceren. Er is een reële kans dat dit de komende jaren tot zichtbare effecten gaat leiden. Of we over tien jaar allemaal rondom of onder het maximum van 6 gram zitten, durf ik niet te zeggen. Dan moet er nog een heleboel gebeuren en het is niet zomaar opgelost. Als het makkelijk was, was het probleem al opgelost. Het zou te optimistisch zijn, maar het is een mooie wens om over tien jaar een stuk meer op de goede weg zitten met elkaar."

"Er zal meer druk komen op de producenten om het zoutgehalte in hun producten aanzienlijk te verlagen. Dit kan ervoor zorgen dat een steeds groter deel van de samenleving onder het maximum van 6 gram per dag kan blijven. Het is de vraag of dit ook daadwerkelijk gebeurt, aangezien de zoutconsumptie de afgelopen tien jaar ook niet is gedaald, ondanks een (lichte) daling in het zoutgehalte. Wat volgens ons nodig is, is dat er ook aan de kant van de consument gedragsverandering moet plaatsvinden. Mensen moeten minder bewerkt voedsel gaan eten zoals vleeswaren en kant- en-klaarmaaltijden. Dit in combinatie met een lager zoutgehalte in producten kan een oplossing zijn voor het zoutprobleem", besluit De Vries.