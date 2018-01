Wat kan je doen tegen de griep?

Volgens onderzoeksinstituut Nivel gingen in de voorlaatste week van januari 105 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten, waar dat de week daarvoor nog 91 op de 100.000 zieken was. Er is dus sprake van een heuse griepepidemie. Drie korte vragen over de griep:

1. Kan je de griep voorkomen?

Griepepidemieën zijn een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Gemiddeld duurt zo'n epidemie ongeveer negen weken.

De griep helemaal voorkomen, kan eigenlijk niet. Ook mensen die verder helemaal gezond zijn krijgen namelijk wel eens de griep. Wel is het belangrijk om over het algemeen een goede weerstand te hebben. Dat zorgt er doorgaans voor dat je minder snel ziek wordt. Het is daarbij belangrijk om gezond te leven en gevarieerd te eten.

In het verlengde daarvan is het belangrijk om voldoende vitamines binnen te krijgen. Het effect van het slikken van bijvoorbeeld extra vitaminepillen, is dan weer niet zo heel groot. Als je lichaam namelijk voldoende vitamines binnen heeft gekregen, worden bepaalde soorten namelijk weer uitgescheiden. Naast het eten van genoeg gezonde voeding en dranken, voegt het slikken van vitaminepillen dus niet zoveel toe.

2. Is de griep gevaarlijk?

Griep is feitelijk de ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen en kan gepaard gaan met niezen, hoesten, maar bijvoorbeeld ook met hoofdpijn of koude rillingen.

Zo lang je verder gezond bent, is de griep een normaal en ongevaarlijk verschijnsel. "Het is zelfs goed om je immuniteit zo af en toe een zetje te geven", zegt Gé Donker, woordvoerder van het onderzoeksinstituut voor gezondheidszorg Nivel in onze podcast. Als je immuniteit afneemt of wanneer je bijvoorbeeld specifieke aandoeningen hebt als hartklachten, dan kan de griep wel gevaarlijk zijn.

De gemiddelde periode dat je ziek bent door de griep loopt van een tot drie weken. Ben je langer ziek dan drie weken, dan is het raadzaam om naar je klachten te laten kijken.

3. Hoe bescherm ik anderen tegen de griep?

"Als je moet hoesten, doe dat dan het liefst tegen de elleboog" vertelt Donker. Ook hoest je bij voorkeur niet in de handen, want hiermee raak je vaak ook weer andere mensen aan. Ook zit je met je handen weer aan dingen waar andere mensen ook aanzitten zoals bijvoorbeeld deurkrukken en toetsenborden.

Je kan daarnaast proberen met je handen zo min mogelijk in de buurt van je neus en mond te komen. Het is bovendien van belang om je handen goed te wassen voor het eten en na de toiletgang.

Er zijn natuurlijk ook andere manieren om te voorkomen dat de griep zich snel verspreidt. Mocht je in de omgeving zijn van mensen die griep hebben, dan is het belangrijk om bijvoorbeeld de ruimtes goed te ventileren. En natuurlijk kan je zelf ook de frissen buitenlucht opzoeken.

Het helemaal voorkomen van de verspreiding van de griep is echter moeilijk. "Ook als je praat scheid je druppeltjes uit waarmee je de griep kunt verspreiden", zegt Donker. Bovendien zijn deze deeltjes vaak al aanwezig in de dagen voordat je zelf merkt dat je ziek bent.