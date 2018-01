Grootschalige proef voor verminderen ziekenhuisbezoek COPD-patiënten

Gezondheid Aantal griepgevallen in Nederland stijgt opnieuw 68 x gedeeld De griepepidemie zet in Nederland voort. Volgens onderzoeksinstituut Nivel gingen vorige week 105 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten, waar dat de week daarvoor nog 91 op de 100.000 zieken was.