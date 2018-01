Een vijfde van Nederlandse vrouwen slachtoffer seksueel geweld

Dat blijkt uit het rapport Seksuele gezondheid in Nederland 2017 van onderzoeksbureau Rutgers. Het bureau ondervroeg 17.000 Nederlanders tussen de 18 en de 80 jaar oud.

Als zoenen of ongewenste aanrakingen ook mee worden genomen, dan liggen de percentages hoger, namelijk 53 procent van de vrouwen en 19 procent van de mannen.

5 procent van de vrouwen en twee procent van de mannen heeft te maken gehad met seksueel geweld voordat ze twaalf jaar oud waren. Seksueel geweld heeft vaak een grote impact op het leven van iemand die er slachtoffer van is geweest. Veel mensen hebben psychische problemen. Ook kunnen ze later in hun leven last krijgen van seksuele en relationele problemen.

Beleving

Bij mensen jonger dan 25 jaar is er bijna geen verschil tussen mannen en vrouwen in de beleving van seks. Daarbij is geen verschil tussen homoseksuelen of heteroseksuelen. Ook of het uit liefde of lust was, verschilt amper.

Mensen zijn vooral ontevreden over de hoeveelheid seks, niet over de kwaliteit ervan. Veel mensen willen het vaker doen. Hoe vaak iemand seks heeft, hangt vooral af van de gezondheid en van de leeftijd.

Van de mensen boven de 70 jaar had 51 procent het afgelopen half jaar seks. Bij mensen tussen de 25 en 39 was dat 85 procent. Ongeveer negen op de tien mensen deed dat met een vaste partner. Vijf van de zes mensen ouder dan 25 in een relatie doet het drie keer per maand.

Anticonceptie

In Nederland wordt veel gebruikgemaakt van anticonceptie en dan vooral van de pil, 30 procent van de vrouwen gebruikt de pil. Dat percentage ligt flink hoger bij vrouwen tussen de 18 en 24, namelijk 63 procent. Toch had 2,9 procent van de vrouwen een ongewenste zwangerschap.

Het condoomgebruik is dan weer redelijk laag, vooral bij onenightstands. Van de mensen die als laatste een eenmalige seksuele ontmoeting hadden, gebruikte 42 procent van de mannen en 55 procent van de vrouwen geen condoom. Mensen met een vaste relatie gebruiken nog minder vaak een condoom tijdens seks, ook als beide partners niet getest zijn op soa's.

Van alle Nederlanders heeft maar een derde van alle vrouwen en een kwart van alle mannen zich ooit laten testen op een soa.