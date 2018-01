Nieuwe bestralingstechniek hoofd-halsgebied beperkt schade na behandeling

De methode, genaamd VMAT, bestraalt de tumor van alle kanten met bundels die kunnen variëren in intensiteit. Hierdoor is de bestraling heel precies en wordt er minder gezond weefsel aangetast.

"Veel op de tumor, zo weinig mogelijk op de weefsels eromheen. Want elke millimeter die we níet raken in dit gebied, waar zich heel veel zenuwen, klieren en spieren bevinden, is letterlijk gezondheidswinst", zegt Ruud Wiggenraad van HMC Antoniushove.

De behandeling duurt nu vijf minuten korter dan de gebruikelijke vijftien. Doordat de behandeling nu korter duurt, beweegt de patiënt minder, wat ook bevorderlijk is voor het herstel omdat de kans kleiner wordt dat er gezond weefsel wordt aangetast.

Deze plek van bestraling is een van de zwaarste behandelingen die er zijn, omdat patiënten er vaak slikproblemen of een droge mond aan overhouden. In ernstige gevallen moet de patiënt nog lange tijd via een sonde worden gevoed.