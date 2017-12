'Mensen met traumatische jeugd hebben verhoogde kans op hart-en vaatziekten'

Dat meldt de Amerikaanse Heart Association in een artikel dat werd gepubliceerd in hun uitgave Circulation.

Het artikel is gebaseerd op een evaluatie van het bestaande wetenschappelijk onderzoek dat werd gepubliceerd in medische vaktijdschriften, waaruit blijkt dat mensen met een schadelijke jeugd later vaker aandoeningen als hart- en vaatziekten, kransslagaderaandoeningen, hartaanvallen en beroertes krijgen dan mensen met een normale jeugd.

Kinderen hebben volgens het onderzoek een traumatische jeugd wanneer er sprake is van emotioneel, fysiek of seksueel misbruik, verwaarlozing, pesten, thuisgeweld, discriminatie, armoede, een scheiding of een sterfgeval.

Hoe een dergelijke jeugd kan leiden tot hart- en vaatziekten op latere leeftijd, is nog niet precies bekend, maar uit het onderzoek blijkt dat gedrag, mentale gezondheid en biologische reacties op toegenomen stress allemaal een rol zouden kunnen spelen.

Stress

Een ongezonde reactie op stress, zoals bijvoorbeeld roken of te veel eten, zou een van de redenen kunnen zijn voor de verhoogde kans op hart- en vaatziekten en diabetes in deze groep volwassenen.

Het is bewezen dat chronische en steeds terugkerende stress die afkomstig is uit de jeugd, het risico op depressie, angsten en gedragsstoornissen vergroot, wat uiteindelijk kan leiden tot ongezond gedrag met als gevolg hart- vaat- en stofwisselingsziekten.

Niet alle kinderen met een schadelijke jeugd krijgen later te maken met deze ziekten. Bij hen zouden biologische, milieu, culturele en sociale factoren het risico op ziekte verlagen. Verder onderzoek om deze factoren beter te begrijpen zou volgens de onderzoekers in de toekomst kunnen leiden tot het ontwikkelen van preventieve strategieën.