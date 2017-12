Oogexperts waarschuwen voor bijziendheid bij kinderen door schermen

Volgens Caroline Klaver, hoogleraar oogheelkunde aan het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum, worden steeds meer kinderen bijziend of zelfs blind.

Kinderen zijn niet genoeg buiten en brengen teveel tijd door op tablets of mobiele telefoon. "Bijziendheid is bezig de grootste oorzaak van blindheid te worden. Dat wordt het echt", zegt Klaver in NRC. Een ander probleem is dat bijziende mensen vaak pas op late leeftijd een oogarts bezoeken.

"Het is ernstig", zegt ook een woordvoerder van het Oogfonds. "De helft van de twintigplussers is inmiddels bijziend en dat neemt alleen maar toe als we zo doorgaan."

"Om te beginnen moeten we zorgen dat veel minder kinderen bijziend worden, vooral door ze twee uur per dag buiten te laten zijn", zegt Klaver.