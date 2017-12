Gevallen salmonella binnen EU voor het eerst in jaren gestegen

Dat staat in een jaarlijks rapport van het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Data werd in 28 Europese landen verzameld.

In 2016 werden binnen de Europese Unie 94.530 mensen met salmonella besmet. Salmonella Enteritidis (SE) is de meest voorkomende vorm van de bacterie die voor 59 procent van de besmettingen verantwoordelijk is. SE wordt het vaakst aangetroffen na het eten van eieren, eierproducten en kippenvlees.

"Het is zorgwekkend dat het aantal besmettingen is toegenomen. We moeten alert blijven op deze ontwikkeling", aldus Mike Catchpole, hoofdonderzoeker van het ECDC. "Zelfs in een staat van hoge paraatheid en met nationale controleprogramma's moet er op Europees niveau blijvend actie ondernomen worden."

Listeria

Het aantal besmettingen met campylobactar nam in 2016 met 6,1 procent toe in vergelijking tot het aantal meldingen in 2015. De campylobacter wordt vooral aangetroffen in kippenvlees. In 2016 werden 2.536 gevallen van listeria gemeld, dat is een toename van 9,3 procent in verhouding tot een jaar eerder.

Besmettingen met de listeriabacterie leidde in 97 procent van de gevallen tot een ziekenhuisopname.In totaal werden 247 overlijdensgevallen als gevolg van een besmetting gemeld. Vooral bij mensen boven de 64 jaar is het risico op overlijden groter.

Volgens EFSA-onderzoeker Marta Hugas was de afname van het aantal salmonellabesmettingen bij mensen en dieren de afgelopen tien jaar een succes in het EU-voedselveiligheidssysteem. "Recente uitbraken van de besmettingen laten een ommekeer zien", aldus Hugas. "Meer onderzoek is nodig om de oorzaak van deze toename te vinden."