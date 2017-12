'Doorbraak in behandeling ziekte van Huntington'

Een onderzoeksteam van het University College London zegt tegen de BBC dat er "hoop is dat de dodelijke ziekte tot een halt kan worden geroepen en dat het mogelijk de grootste doorbraak in neurodegeneratieve ziektes sinds vijftig jaar is".

In het onderzoek kregen 46 patiënten het medicijn of een placebo geïnjecteerd in hun hersenvocht. Het medicijn was experimenteel en de gevolgen waren nog niet bekend.

Na de test bleek dat het medicijn goed werd verdragen door de patiënten en bovendien leek ook het aantal besmette gedeeltes in het brein af te nemen. Dit werd gemeten aan de hand van een ruggenprik.

Meer onderzoek

De onderzoekers stellen dat de volgende stap inhoudt dat er grootschaliger onderzoek wordt gedaan naar het effect van het medicijn, om te bekijken of het medicijn het verloop van de ziekte kan vertragen.

Ook zal bekeken worden wat het effect zal zijn van het medicijn wanneer dit diep in de hersenen doordringt, aangezien het bij dit onderzoek waarschijnlijk maar een deel van de hersenen heeft bereikt.

Daarnaast maakt dit medicijn geen onderscheid tussen het gezonde en het gemuteerde eiwit. Het gezonde Huntington-eiwit dat een gendrager van zijn gezonde ouder heeft geërfd is echter wel belangrijk, meldt Eric Reits, voorzitter Huntington onderzoeksnetwerk Nederland.

Erfelijk

De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke, erfelijke ziekte veroorzaakt door het afsterven van zenuwcellen. Hierdoor krijgen patiënten psychische en lichamelijke problemen. Zij sterven vaak binnen tien tot twintig jaar aan de ziekte.

In Nederland lijden zo'n 1.700 mensen aan de ziekte.