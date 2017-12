Longartsen eisen maatregelen tegen vervuilde lucht

In de brief wordt aan Kamerleden gevraagd of zij nog deze week starten met het treffen van maatregelen.

Longarts Hans in 't Veen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam zegt in het AD dat er vooral onder niet-rokende vrouwen een bepaald type longkanker in opkomst is, dat er twintig tot dertig jaar geleden nog niet was. "De schade aan longen en hart van vuile lucht is enorm'', aldus In 't Veen.

De artsen pleiten voor maatregelen zoals een vermindering van het aantal vervuilende scooters, vrachtverkeer en kolencentrales. De Kamer zal donderdag over luchtvervuiling spreken.

5,5 miljoen

Momenteel sterven er jaarlijks wereldwijd zo'n 5,5 miljoen mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leidt luchtvervuiling in Nederland jaarlijks tot 1.200 gevallen van longkanker, 5.000 spoedopnames in het ziekenhuis vanwege acute hart- of luchtwegklachten en 6.900 nieuwe gevallen van chronische bronchitis bij volwassenen.

Verergerde luchtvervuiling, veroorzaakt door klimaatverandering, zorgt tegen 2030 naar schatting wereldwijd voor de vroegtijdige dood van zestigduizend extra mensen.

Dat aantal kan oplopen tot 260.000 in het jaar 2100, schreven onderzoekers van de universiteit van North Carolina eerder in Nature Climate Change.