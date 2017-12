Overlevingskans kankerpatiënten fors toegenomen

Dat concludeert het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) donderdag na een analyse van nieuwe overlevingscijfers over de periode 1961-2015. De cijfers komen voort uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De Nederlandse Kankerregistratie is een databank waarin de gegevens van alle patiënten zijn opgeslagen die in Nederland zijn gediagnosticeerd met kanker.

Zo'n 64 procent van de mensen die in de jaren zestig kanker kregen, stierf binnen vijf jaar. Wie in het afgelopen decennium kanker kreeg, had dubbel zoveel kans om vijf jaar later nog te leven. Ook de zogeheten tienjaarsoverleving laat fors gunstiger cijfers zien: van 32 procent tussen 1961 en 1970, naar 54 procent tussen 2006 en 2010. Ook de komende jaren verwacht het kankercentrum nog een verdere stijging van de overlevingskansen.

Kankersoorten

Er bestaan nog steeds veel verschillen in de sterftecijfers van de verschillende soorten kanker. Bij borstkanker is de overlevingskans naar bijna 80 procent gestegen en bij dikkedarmkanker ligt die kans op bijna 60 procent.

Ook bij kankersoorten die voorheen vrijwel altijd dodelijk waren, is veel progressie geboekt. Zo is de vijfjaarsoverleving bij leverkanker van 0 naar 19 procent gegaan en bij alvleesklierkanker van 0 naar 9 procent. Bij slokdarmkanker nam de overleving toe van 10 naar 24 procent.

Ook bij patiënten met bloed- en lymfeklierkankers is een duidelijke toename van de overleving te zien, die onder meer is toe te schrijven aan de introductie van nieuwe behandelingen. Een andere positieve ontwikkeling is te zien bij melanomen, een agressieve vorm van huidkanker. Bij deze patiënten nam de vijfjaarsoverleving toe van 67 naar 91 procent.

Mannen en vrouwen

Kankersoorten die uitsluitend bij mannen voorkomen zoals zaadbal- en prostaatkanker, vertonen een betere overleving dan de kankersoorten die uitsluitend voorkomen bij vrouwen zoals baarmoederhals- en eierstokkanker.

Wanneer gekeken wordt naar de leeftijd van de patiënt blijkt dat oudere mensen een slechtere overlevingskans hebben dan jongere mensen. Volgens het centrum komt dit doordat ouderen over het algemeen minder fit zijn om intensieve behandeling te volgen en af te ronden. Ook hebben zij vaker bijkomende ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

Voor bijna alle vormen van kanker geldt: hoe vroeger het stadium bij diagnose, des te hoger de kans op een effectieve behandeling en een langere overleving. Het kankercentrum verklaart de hogere overlevingskansen door betere medische zorg, bevolkingsonderzoeken en concentratie van complexe chirurgie in gespecialiseerde centra.