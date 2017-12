'Patiënten met diabetes type 2 hebben baat bij gewichtsverlies'

Dat concluderen onderzoekers aan Newcastle University in The Lancet na onderzoek onder 306 patiënten met diabetes type 2.

De proefpersonen werden willekeurig toegewezen aan ofwel een standaardbehandeling met medicijnen en insuline of een dieet met 800 kilocalorieën per dag gedurende acht weken. Daarna werden ze twee jaar lang gevolgd.

Bloedsuikerspiegel

De helft van de patiënten die het dieet van 800 calorieën volgde, slaagde erin de bloedsuikerspiegel terug te brengen naar normale waarden en kon stoppen met medicatie. In de controlegroep lukte dit 4 procent van de deelnemers. Bijna negen op de tien personen die 15 kilo of meer zijn verloren, hebben geen last meer van diabetes.

Volgens hoofdonderzoeker Roy Taylor toont het onderzoek duidelijk aan dat hoe meer gewicht patiënten verliezen, des te meer kans ze hebben van hun ziekte verlost te raken. "Van de proefpersonen die minder dan 15 kilo afvielen, had 73 procent geen last meer van diabetes en zo ging het door naar beneden. Personen die niets afvielen, behaalden dus ook geen effect."

Lever

Taylor: "Mochten de patiënten hierna weer aankomen, dan durf ik met zekerheid te zeggen dat ze de ziekte ook weer krijgen. Want we kunnen nu heel duidelijk zien waardoor diabetes type 2 veroorzaakt wordt: het is een kwestie van het hebben van meer lichaamsvet, met name in de lever en alvleesklier, dan het lichaam aankan."

Uit eerder onderzoek van Cambridge University bleek al dat op gewicht blijven het risico op diabetes type 2 met ruim 52 procent kan verlagen voor mensen tussen de dertig en zestig jaar.