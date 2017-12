Helft van trombosepatiënten draagt steunkous onnodig lang

De draagduur zou volgens onderzoekers van het Maastricht Medisch Centrum zonder gevolgen met anderhalfjaar kunnen worden verkort. Een draagduur van zes maanden zou volgens hen voldoende zijn, schrijven de wetenschappers in The Lancet Haematology.

Tijdens het onderzoek werden 865 patiënten in veertien verschillende ziekenhuizen onderzocht, waarvan twaalf in Nederland en twee in Italië. De patiënten met acute trombose werden willekeurig onderverdeeld in twee onderzoeksgroepen waarbij rekening werd gehouden met een eerlijke verdeling aan leeftijd, body mass index (BMI) en het ziekenhuis waar de patiënt behandeld werd.

De ene helft van de groep ontving gepersonaliseerd advies over het dragen van een steunkous. De andere groep moest de steunkous 24 maanden dragen, dat is de draagduur die standaard wordt geadviseerd. Bij meer dan de helft van de mensen die een gepersonaliseerd behandelplan kregen, bleek dat de steunkous na zes maanden overbodig was. Bij elf procent kon de ondersteuning van de kous na een jaar worden stopgezet, zo schrijven de onderzoekers.

Post-trombotisch syndroom

In beide groepen werd bij een kwart van de patiënten het post-trombotisch syndroom (PTS) geconstateerd. Dat is een bijwerking die kan optreden na een trombose in het been. Deze bijwerking kan onder meer leiden tot chronische pijn en zwelling. Wanneer er geen preventieve maatregelen worden genomen komt PTS bij vijftig procent van de patiënten voor. Om de kans op het syndroom te verlagen schrijven de huidige richtlijnen voor een steunkous een draagduur van 24 maanden voor. Het dragen van de elastische steunkous zou de kans op PTS tot 20 a 30 procent kunnen verminderen.

"Hoe de standaardrichtlijn van twee jaar tot stand is gekomen, is eigenlijk niet geheel duidelijk en ook nooit goed onderzocht", zegt hoofdonderzoeker dr. Arina ten Cate. "Daarom hebben wij de handschoen opgepakt. De maatschappij vraagt namelijk om zinnige zorg. Als we de patiënt fysiek ongemak kunnen besparen en de zorgkosten ook nog eens kunnen drukken, dan zijn dat twee vliegen in één klap."

Bloedstolsel

Bij veneuze trombose raakt een ader verstopt door een bloedstolsel. Volgens De Hartstichting komt deze verstopping het meeste voor in de benen. Bloed heeft als eigenschap dat het stolt wanneer er bijvoorbeeld een wond onstaat. Wanneer het systeem van stolling en antistolling van het bloed niet in evenwicht is kunnen ongewenste bloedstolsels onstaan die een bloedvat kunnen verstoppen. Wanneer een stolstel losraakt en in de bloedstroom meegaat bestaat de kans dat het stolsel ergens anders in een ader blijft vastzitten. Enkele van de oorzaken van trombose zijn ouderdom, zwangerscap, roken, pilgebruik, operaties of een (erfelijke) afwijking.