'Mensen met een beperking ondervinden veel problemen op gebied van werk'

Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens in een vrijdag verschenen rapport. Het rapport is opgesteld naar aanleiding van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap, dat ruim een jaar geleden is ingegaan. Het wordt vrijdag overhandigd aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Drie kwart van de mensen met een handicap ervaart volgens het rapport obstakels rondom de toegang tot werk. Ook is er voor hen een tekort aan geschikte woningen. Daarbij heeft een kwart moeite om openbare ruimtes en gebouwen in te komen.

"Een op de acht mensen in Nederland heeft een beperking. Wij moeten er als samenleving voor zorgen dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij'', zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het college.

"Het is niet de handicap die de toegankelijkheidsproblemen veroorzaakt, maar de wijze waarop de samenleving is ingericht. Dit vergt aanpassingen van ons allemaal'', aldus van Dooijeweert.

Niet lonend

Een ander rapport van Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken, MIND Landelijk Platform PsychischeGezondheid en Patiëntenfederatie Nederland, stelt dat het voor mensen met een arbeidsbeperking door nieuwe plannen van het kabinet bovendien niet lonend is om te gaan werken.

Sinds 2015 komen mensen met een arbeidsbeperking die kunnen werken niet meer in de Wajong, maar in de Participatiewet. Daar krijgen zij ondersteuning naar werk of een uitkering op bijstandsniveau.

Bijstandsniveau

Het kabinet wil de aanvulling die deze groep nu krijgt op het loon, de zogenaamde loonkostensubsidie, vervangen door loondispensatie. Daardoor zal 60 procent van de mensen in de Participatiewet nooit meer verdienen dan bijstandsniveau, zelfs als ze een volledige baan hebben.

Bovendien bouwen mensen in de nieuwe situatie minder pensioen op en gaat de opbouw van WW-rechten minder snel, blijkt uit het onderzoek.

Wajong

Voor mensen die al voor de aangescherpte regels van 2015 in de Wajong zaten en van wie het UWV heeft vastgesteld dat ze kunnen werken, worden de regels ook veranderd. Hun uitkering gaat volgend jaar van 75 procent van het minimumloon naar 70 procent.

Banen voor mensen met een arbeidsbeperking zouden bovendien onvoldoend ontwikkeld worden. Het kabinet streeft naar 33.000 extra banen in 2018, maar loopt daarbij fors achter, stelt Ieder(in).