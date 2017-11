'Een op de tien medicijnen in landen met lage of middeninkomens nep'

Dat blijkt uit onderzoek van de organisatie dat dinsdag werd gepubliceerd. Volgens de WHO betekent dit dat mensen medicijnen slikken die ziektes niet behandelen of voorkomen. Ook zouden deze medicijnen ziektes of zelfs de dood kunnen veroorzaken.

Vooral malariamedicijnen en antibiotica zijn van slechte kwaliteit, zo blijkt uit honderd wetenschappelijke studies waarin 48.000 samples van medicijnen werden getest. De samples waren afkomstig uit 88 landen met een laag of middeninkomen. In landen met een hoog inkomen werden slechts 178 samples onderzocht.

De organisatie legt uit dat vermoedelijk veel van de nepmedicijnen niet worden gemeld, waardoor slechts het topje van de ijsberg zichtbaar is. De uitkomst van de samples bevestigt namelijk niet het aantal meldingen van ondeugdelijke medicijnen dat de WHO ontvangen heeft. Slechts twee procent van de meldingen kwam volgens de WHO uit Zuid-Oost Azië.

"Vervalste medicijnen of medicatie van lage kwaliteit tast de meest kwetsbare landen aan", zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur van de WHO. "Stel je voor dat een moeder minder eten of andere basisbehoeften gaat kopen, zodat ze de medicijnen voor haar kind kan betalen. Straks overlijdt haar kind alsnog omdat ze zich niet bewust was van de slechte kwaliteit van de medicijnen", zegt hij. "Dat is onacceptabel. Eerder zijn landen met elkaar overeengekomen dat er internationale standaarden moeten zijn, maar het is nu tijd om dit om te zetten in actie."

Onnodig

Op basis van de uitkomsten van de WHO heeft de Universiteit van Edingburgh een voorspelling gedaan over het aantal kinderen dat onnodig overlijdt door de slechte kwaliteit van de medicijnen. Volgens de universiteit zouden jaarlijks 72.000 tot 169.000 kinderen aan een longontsteking overlijden. Bij malaria zou het jaarlijks om gemiddeld 116.000 doden gaan als gevolg van de ondeugdelijke medicijnen.

"Veel van deze medicijnen, zoals antibiotica, zijn noodzakelijk voor mensen hun gezondheid en overlevingskans", aldus Mariângela Simão, van de WHO. "De medicijnen vormen niet alleen een risico voor patiënten en hun familie, maar ook voor antibioticaresistentie", zegt ze.

