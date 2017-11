Poepbacterie in koekjesdeeg kan ook in rauwe bloem zitten

Dat blijkt uit een rapport van The New England Journal of Medicine dat woensdag werd gepubliceerd. In de zomer van 2016 werd al vermoed dat consumenten in de VS ziek waren geworden door bloem geïnfecteerd met een E. coli bacterie, ook wel bekend als de poepbacterie.

Daarop werden miljoenen kilo's bloem in de Verenigde Staten teruggeroepen en onderzocht. In het woensdag uitgebrachte rapport blijkt dat de E. coli bacterie zich inderdaad in het bloem bevond.

"Het is een nieuwe kijk op bloem", aldus een voedselexpert aan the Brown University Medical School in the New York Times. De voedseldeskundige was niet betrokken bij het onderzoek. "Weinig mensen zouden verwachten dat een droge, poederachtige substantie als bloem maandenlang een levend micro-organisme in zich kan dragen dat mensen behoorlijk ziek kan maken, zonder dat het zichtbaar effect heeft op de bloem zelf."

Rauwe eieren

Al langer werd gedacht dat het eten van ongebakken deeg ongezond zou kunnen zijn, met name door producten als rauwe eieren. Nu blijkt voor het eerst dat ook rauwe bloem dus vervelende gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de mens.

Deskundigen raden consumenten aan om hun handen goed te wassen na het werken met bloem. Ze benadrukken overigens dat koekjesdeeg-producten in de winkel, zoals bijvoorbeeld cookie dough-ijs, geen risico vormen omdat deze worden gepasteuriseerd en een hitte-behandeling krijgen.