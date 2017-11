Akkoord over verminderen papierwerk in wijkverpleging

De partijen hebben tien knelpunten aangewezen die moeten worden aangepakt. Zo moet gekeken worden hoe er een einde kan komen aan het elke vijf minuten registreren van handelingen. Verder wordt bekeken hoe de zorginkoop eenvoudiger kan en moet digitalisering papierwerk verminderen.

Ook zal gekeken worden of er een maximumnorm kan komen voor de administratieve last per week.

In het voorjaar moet er een plan zijn om tien knelpunten aan te pakken. De oplossingen moeten daarna ook snel in de praktijk moeten worden gebracht, is de afspraak.

Rompslomp

Duizenden verpleegkundigen en verzorgenden voerden maandag actie om de administratieve rompslomp in de zorg te verlagen. Papierwerk dat in hun ogen onnodig is, lieten de wijkverpleegkundigen links liggen. Door minder bureaucratie krijgen ze meer tijd voor de patiënten.