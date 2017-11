'Kaneel kan belangrijk ingrediënt zijn in strijd tegen obesitas'

Dat concluderen onderzoekers aan de University of Michigan in Metabolism Journal. Voor het onderzoek werd gekeken naar vetweefsel van proefpersonen in verschillende leeftijden, etniciteiten en gewichtsklassen.

Het was al langer bekend dat kaneel overgewicht bij muizen kon bestrijden. Uit dit onderzoek blijkt nu dat kaneelaldehyde ook bij menselijke cellen voor snellere vetverbranding zorgt, een proces dat thermogenese wordt genoemd.

De wetenschappers richtten zich in het onderzoek op menselijke adipocyten (onderdeel van het menselijk weefsel), die energie bijvoorbeeld in de vorm van cholesterol opslaan. "Dat was handig voor onze voorouders, die vaker vet moesten opslaan om in tijden van voedselschaarste op hun reserves te teren", aldus hoofdonderzoeker Jun Wu.

Bijwerkingen

"Tegenwoordig zorgt dit echter voor problemen, omdat een teveel aan energieopslag overgewicht kan veroorzaken."

De hoofonderzoeker waarschuwt dat niet iedereen nu massaal kaneel moet nuttigen. "Er is eerst meer onderzoek nodig om eventuele bijwerkingen vast te stellen. Maar het zou kunnen dat mensen met obesitas in de toekomst een kaneelbehandeling krijgen. Dat is waarschijnlijk prettiger dan werken met medicijnen, omdat ze kaneel al kennen uit de voedselindustrie."