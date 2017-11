'Minder kans op doodgeboorte als zwangere vrouw op zij slaapt'

Dat zeggen wetenschappers in het British Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG) na onderzoek onder ruim duizend vrouwen. Zij constateren dat het risico op een doodgeboorte verdubbelt als vrouwen in het derde trimester van hun zwangerschap op hun rug slapen.

Volgens de onderzoekers is het niet erg als vrouwen op hun rug liggen als ze wakker worden, maar is het vooral belangrijk dat ze op hun zij liggen als ze gaan slapen.

Dutje

Alexander Heazell van St Mary's Hospital in Manchester, die het onderzoek leidde, zegt tegen BBC dat zwangere vrouwen in hun derde trimester ook voor een dutje op hun zij zouden moeten liggen.

"Ik wil niet dat vrouwen wakker worden op hun rug en denken dat ze hun baby iets verschrikkelijks hebben aangedaan", aldus Heazell.

"De vraag die wij nadrukkelijk hebben gesteld, is in welke positie vrouwen gingen slapen. Dat is belangrijk omdat je in die houding het langst ligt."

Belangrijk

Waarom het risico op een doodgeboorte hoger is als vrouwen op hun rug slapen, kunnen de onderzoekers niet met zekerheid zeggen.

Data suggereren dat het gecombineerde gewicht van de baby en de baarmoeder druk uitoefent op de bloedvaten, waardoor de toevoer van bloed en zuurstof naar de baby mogelijk wordt beperkt."

Edward Morris van BJOG noemt het onderzoek - tot nu toe het grootste in zijn soort - zeer belangrijk. "Deze studie draagt bij aan de groeiende hoeveelheid bewijs dat de slaappositie in de laatste periode van de zwangerschap een beïnvloedbare risicofactor is voor doodgeboorte."