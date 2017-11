'Mensen met depressie hebben verdikking in hersenschors'

Patiënten met een depressieve of sociale stoornis hebben vaak een verdikking in een hersendeel dat het zelfbewustzijn aanstuurt, de anterieure cingulate cortex.

Mogelijk ontstaat deze verdikking doordat mensen met deze stoornissen veel heftige emoties moeten verwerken met dit hersendeel. Dat melden Chinese onderzoekers op de jaarlijkse conferentie van de Radiological Society of North America in Chicago.

Hersenscans

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door 27 mensen met een depressieve stoornis en 24 mensen met een sociale stoornis in een hersenscanner te onderzoeken. Ter vergelijking onderzochten ze ook de hersenen van 41 gezonde proefpersonen.

Uit het onderzoek bleek dat de proefpersonen met een psychische stoornis iets meer grijze hersenmassa hadden op verschillende plaatsen in de hersenschors. Vooral in hersennetwerken die zijn betrokken bij aandacht, focus en zelfbewustzijn vonden de wetenschappers verdikkingen. De grootste verschillen werden gevonden in de anterieure cingulate cortex.

Emoties

De wetenschappers weten nog niet wat de precieze gevolgen zijn van de verdikkingen in de cortex, en of ze tot specifieke psychische problemen leiden.

Het is zelfs nog onduidelijk of de verdikkingen een oorzaak of een gevolg van depressies zijn. "Het is mogelijk dat de verdikkingen in de cortex optreden door bepaalde ontstekingen die bij een depressie of sociale stoornis horen", verklaart hoofdonderzoeker Youjin Zhao op nieuwssite EurekAlert.

De verdikkingen kunnen ook een teken van overbelasting zijn. "Het is mogelijk dat ze ontstaan door de vele emoties die mensen met een depressie of een sociale stoornis moeten reguleren", aldus Zhao.