Aantal nieuwe hiv-infecties in Nederland daalt langzaam

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers, die vrijdag door Stichting HIV Monitoring zijn gepresenteerd. Vorig jaar waren er naar schatting zo'n 22.900 mensen met hiv in Nederland, van wie circa 2.600 nog niet op de hoogte waren van hun infectie.

Veel geïnfecteerden komen pas laat in de hiv-zorg omdat hun infectie in een laat stadium wordt opgespoord. Deze personen hebben dan al een verzwakt immuunsysteem of aids. Dit was het geval bij 37 procent van de mannen die seks hebben met mannen. Bij de andere mannen gaat het om 63 procent en bij de vrouwen om 43 procent.

Volgens Aidsfonds-Soa Aids Nederland laat Nederland kansen liggen om de hiv-epidemie in het land te beëindigen. Het fonds vindt dat onder meer op het gebied van vroege opsporing van hiv-infecties nog wel wat te winnen is.

Preventiemiddelen

"In Nederland pakken we niet alle kansen", zegt directeur van het fonds Louise van Deth. Dat geldt onder meer voor het vroegtijdig vinden en behandelen van hiv-geïnfecteerden, vindt het fonds. In Amsterdam gaat dit dankzij het initiatief H-TEAM, een project waarin wordt toegewerkt naar een stad zonder nieuwe infecties, wel beter.

Ook bij de preventie van hiv worden niet alle middelen ingezet. "Steden als San Francisco en Londen laten zien dat je met de inzet van alle beschikbare preventiemiddelen een snelle en scherpe daling van het aantal nieuwe hiv-infecties kan behalen."

In dat pakket hoort de hiv-preventiepil PrEP, stelt het Aidsfonds. "Toegang tot die pil is in Nederland nog steeds beperkt omdat vergoeding hier niet is geregeld. Dat is onverantwoord."