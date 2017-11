Verband gevonden tussen depressie vader en psychologische klachten bij tiener

Dat stellen onderzoekers van University college Londen in The Lancet Psychiatry.

Eerder werd al de link tussen de depressie van moeders en die van hun kind gelegd, maar volgens de onderzoekers werd niet eerder bewijs gevonden voor een verband tussen een depressie bij de vader en symptomen bij het kind.

Voor het onderzoek werden ruim 13.838 gezinnen met twee ouders uit Ierland en Engeland onderzocht. De depressieve symptomen van de ouders werden gemeten toen de kinderen zeven en negen jaar oud waren. Voor beide momenten werd door de onderzoekers een andere schaal gebruikt om depressieve klachten te meten. Op een leeftijd van dertien en veertien jaar werden de kinderen ondervraagd naar hun depressieve symptomen.

Nadat de onderzoekers op factoren als inkomen, alcoholgebruik van de ouders en een depressie bij de moeder hadden gecontroleerd, ontdekten zij dat een toename in depressieve symptomen bij de vader verband hield met een toename bij de tiener. Depressie neemt volgens de onderzoekers duidelijk toe rondom de leeftijd van dertien jaar. Daarom benadrukken zij dat een beter begrip van de risicofactoren nodig is om depressie in een later leven te voorkomen.

Misverstand

"Er bestaat een groot misverstand dat moeders meer verantwoordelijkheid dragen voor de geestelijke gezondheid en dat de vader minder invloed heeft. We vonden dat de link tussen depressie bij de ouders en het kind niet afhangt van het geslacht", aldus dokter Gemma Lewis.

"Mannen zoeken minder vaak hulp in de vorm van bijvoorbeeld therapie dan vrouwen. Wanneer je als vader geen hulp zoekt om je depressieve klachten te laten behandelen, kan dit van invloed zijn op je kind. We hopen dat onze bevindingen mannen kunnen aanmoedigen om eens met hun dokter over hun depressieve gevoelens te praten."