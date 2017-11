Diabetesvereniging overweegt juridische stappen tegen fabrikant insulinepomp

Het gaat om een speciaal type insulinepomp die alleen door Medtronic wordt geproduceerd en waar zeventig diabetespatiënten in Nederland afhankelijk van zijn. Het gaat om een pomp voor mensen bij het zelf insuline inspuiten niet aanslaat.

"Draag de kennis over en garandeer productie tot patiënten een alternatief hebben", zegt directeur Olof King van Diabetesvereniging Nederland tegen AD.

Omdat de pomp een hulpmiddel is en geen medicijn, kan de fabrikant stoppen met het product. Volgens Medtronic zijn onderdelen van de pomp moeilijk leverbaar, maar volgens de patiëntenvereniging gaat het om te hoge productiekosten. Het bedrijf is met partijen in gesprek over een alternatief en is van plan een voorraad aan te leggen.