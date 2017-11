'Mannen worden eerder door vreemden gereanimeerd dan vrouwen in VS'

Onderzoekers van de universiteit van Pennsylvania kwamen tot de conclusie dat van de vrouwen die in een publieke ruimte een hartstilstand kregen, 39 procent werd gereanimeerd. Bij mannen lag dat percentage op 45 procent. Mannen hadden daardoor 23 procent meer kans te overleven.

Bij de mensen die gingen reanimeren, waren geen significante verschillen in geslacht gevonden. Opvallend was dat in de thuisomgeving de verschillen wegvielen tussen wel of niet gereanimeerd worden.

De wetenschappers hebben naar twintigduizend zaken in de Verenigde Staten gekeken naar de verschillen tussen hulp bij acute hartproblemen en hulp van omstanders versus professionele hulp. De wetenschappers concludeerden ook dat reanimatiecursussen in de VS beter moeten worden en dat het geen kwaad kan als de poppen waarmee wordt geoefend ook vrouwelijke poppen zouden zijn.

Verrast

Hoofdonderzoeker Audrey Blewer was verrast door de resultaten. "Het is een beetje afschrikwekkend om hard en snel te drukken op een vrouwenborstkas", zegt ze tegen persbureau AP over het onderzoek. "Sommige mensen zijn bang een vrouw pijn te doen. Ook willen mensen vrouwenkleren niet verwijderen om beter te kunnen reanimeren."

De angst is volgens een andere onderzoeker ongegrond. "Je plaatst je handen op het borstbeen dat in het midden van de borst is. In theorie, raak je haar aan tussen haar borsten", zegt Benjamin Abella.