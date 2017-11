Huidwonden genezen langzamer als ze 's nachts ontstaan

De huidcellen die korstjes vormen op net ontstane wondjes zijn 's nachts veel minder actief dan overdag.

Huidwonden die 's nachts zijn ontstaan genezen daardoor bijna twee keer zo langzaam als wonden die overdag ontstaan. Dat melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Science Translational Medicine.

De onderzoekers kwamen tot hun bevindingen door in hun laboratorium huidcellen te analyseren die belangrijk zijn voor de genezing van wondjes. Ze kweekten deze zogenoemde fibroblasten in petrischaaltjes en beschadigden de huidcellen vervolgens door er kleine krasjes in te maken. Daaruit bleek dat de beschadigingen sneller dichtgroeien dan 's nachts.

In de fibroblasten zitten speciale eiwitten die via specifieke genen worden aangestuurd door de biologische klok. Daardoor zijn deze eiwitten waarschijnlijk vooral overdag actief.

Bij een vervolgexperiment ontdekten de wetenschappers dan ook dat muizen die overdag een huidwond oplopen twee keer zo snel genezen als muizen die 's nachts gewond raken aan hun huid.

Brandwondencentrum

De 'klok-eiwitten' in fibroblasten spelen echter ook een belangrijke rol bij het genezingsproces van de menselijke huid. Om hun laboratoriumonderzoek te ondersteunen, analyseerden de wetenschappers een grote hoeveelheid gegevens over de genezing van wonden bij patiënten van een brandwondencentrum in Manchester.

Uit de analyse blijkt dat brandwonden die 's overdag ontstaan gemiddeld na zeventien dagen weer zijn genezen. Mensen die 's nachts brandwonden oplopen, zijn pas na 28 dagen genezen. "Kortom: we hebben ontdekt dat de vraag hoe goed je geneest afhangt van het tijdstip waarop je gewond bent geraakt", verklaart hoofonderzoeker Nathaniel Hoyle op nieuwssite New Scientist.