'Patiënten sterven onnodig aan hepatitis B en C'

Ook huisartsen zouden niet goed genoeg weten over de ziekten, vertellen de betrokkenen donderdagavond in EenVandaag. Jaarlijks zouden in Nederland 500 patiënten onnodig overlijden aan de gevolgen van chronische hepatitis B of C.

"Dat is een gemiddelde middelbare school. Stel je voor dat ieder jaar een middelbare school verdwijnt, dan is het land te klein", aldus Rob de Knegt, leverarts in het Erasmus MC. "Het zijn onnodige doden."

Onderzoekers van het Rotterdamse Erasmus MC concluderen dat er nu meer mensen overlijden aan chronische hepatitis B en C dan tijdens het hoogtepunt van de aidsepidemie. Er zijn ongeveer 15.000 patiënten met hepatitis B en 20.000 patiënten met hepatitis C in Nederland. Beiden ziekten kunnen de lever aantasten.

Dit zijn de patiënten waarvan bekend is dat ze chronische hepatitis hebben. Omdat veel mensen niet weten dat ze tot een risicogroep behoren, zijn ze ook niet altijd in beeld bij (huis)artsen.

Migranten

Directeur José Willemse van de NLV: "Veel migranten hebben geen idee dat ze risico lopen. Dat geldt ook voor de mensen die ooit drugs spoten of snoven in de jaren 80 en 90. Dat zijn nu keurige huisvaders en -moeders met een leuke carrière. Zij hebben geen idee dat één keer experimenteren ook dramatische gevolgen kan hebben gehad."

De onderzoekers hopen dat meer Nederlanders zich laten testen op de ziekte. Sinds vorig jaar ligt er een Nationaal Hepatitis Plan dat er onder andere voor moet zorgen dat risicogroepen in beeld komen. Er zou 5 miljoen euro per jaar nodig zijn om het plan uit te voeren.