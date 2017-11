'Terugval in depressie te voorkomen met preventieve training'

Dat stelt professor Claudi Bockting na diverse studies die zij de afgelopen jaren uitvoerde met andere onderzoekers. De resultaten van recente studies worden vrijdag gepresenteerd tijdens een psychotherapiecongres.

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten voor een preventieve cognitieve training veelbelovend. In Groningen wordt momenteel nog onderzocht welke veranderingen in de hersenen verband houden met langdurige beschermende effecten.

Ook wordt bekeken of beter te voorspellen is wie goed reageert op de preventieve training, die wekelijks plaatsvindt gedurende twee maanden en wordt gegeven door cognitief gedragstherapeuten. De training is bedoeld voor mensen die eerder te maken hebben gehad met een depressie en kan zowel in een groep als individueel worden aangeboden. Een depressie komt bij 40 tot 60 procent van de mensen terug.

Een andere veelgebruikte manier om een nieuwe depressie te voorkomen is het blijven slikken van antidepressiva, hoewel het nog onduidelijk is of en wanneer daarmee kan worden gestopt. Het effect van langzaam afbouwen in combinatie met een preventieve training wordt momenteel onderzocht bij zwangere vrouwen die al langere tijd stabiel zijn.