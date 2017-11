'Lichaamsbeweging en verbetering van zicht meest effectief bij valpreventie'

Dat schrijven Canadese onderzoekers op basis van een meta-analyse van in totaal 122 wetenschappelijke onderzoeken waaraan 127.000 mensen met een gemiddelde leeftijd van 78 jaar hebben meegedaan. 54 van de onderzoeken waren op valpreventie gericht. De andere 68 studies richtten zich specifiek op preventie van botbreuken tijdens een val.

Volgens de wetenschappers zou lichaamsbeweging het risico op valpartijen met letsel tot gevolg met twaalf procent kunnen verminderen. Lichaamsbeweging in combinatie met een beoordeling of behandeling van het gezichtsvermogen van mensen boven de 65 jaar zou zelfs tot een afname van 38 procent kunnen leiden, aldus de onderzoekers in JAMA.

Botontkalking

Wanneer het gezichtsvermogen van een oudere wordt beoordeeld en mogelijk wordt verbeterd zou dit in combinatie met bewegingsoefeningen en een analyse van de leefomgeving van de persoon het risico met 23 procent verminderen.

Behandeling van osteoporose, ookwel botontkalking genoemd, zou ervoor zorgen dat het risico op fracturen als gevolg van een val bij ouderen met 11 procent zou verminderen. Het innemen van bisfosfonaten, de geneesmiddelen die de aantasting van botziekten voorkomen of behandelen, zou volgens de onderzoekers ook tegen botbreuken na vallen helpen. Daarbij zouden deze medicijnen in combinatie met calcium en vitamine D-supplementen het meest effectief zijn.

'Zeer effectief'

"We hebben de meest effectieve manier gevonden om vallen dat letsel veroorzaakt te verminderen", aldus onderzoeker Andrea Tricco die is verbonden aan St. Michael's Hospital in Toronto en het Li Ka Shing Knowledge Institute. ''Lichaamsbeweging alleen of in combinatie met verbeteringen aan de leefomgeving en het gezichtsvermogen is zeer effectief gebleken. Deze manieren van preventie zouden door patiënten, artsen en beleidsmakers in overweging moeten worden genomen."

Volgens Tricco zal valpreventie altijd op de wensen van patiënten en zorgverleners moeten worden afgestemd. Toch waarschuwt ze dat de bewegingsoefeningen juist een risico zouden kunnen vormen. "Bij sommige patiënten zou een toename in de beweging het risico op vallen ook kunnen vergroten, omdat ze meer mobiel worden, maar het risico op immobiliteit bij ouderen is veel groter bij ouderen."

In Nederland werden in 2016 in totaal 96.200 mensen boven de 65 jaar op de spoedeisende hulp (SEH) behandeld nadat zij waren gevallen. 37.300 mensen werden na behandeling op de SEH in het ziekenhuis opgenomen.