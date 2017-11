'Zwaardere lichaamsbeweging kan levensduur vrouwelijke senioren verlengen'

Voor dit onderzoek, gepubliceerd in Circulation, hebben meer dan 16.700 vrouwen van gemiddeld 72 jaar oud zeven dagen lang een tracker bij zich gedragen die hun beweging en de intensiteit hiervan bijhield.

De onderzoekers bekeken ook hoeveel van de deelnemers binnen twee jaar na het onderzoek overleden. Dit waren 207 vrouwen.

Hieruit bleek dat gemiddelde tot krachtige bewegingen, zoals stevig wandelen, in verband werden gebracht met een lagere kans op vroegtijdig overlijden. Vrouwelijke senioren die vaker gemiddeld tot intensiever bewogen, hadden respectievelijk 60 tot 70 procent minder kans om vroegtijdig te overlijden in vergelijking met de minst actieve vrouwen die meededen aan het onderzoek. Dit verband werd niet aangetroffen bij vrouwen die vooral lichte beweging ondernamen, zoals lichte huishoudelijke taken en winkelen.

Uit eerdere studies is gebleken dat personen met een actieve levensstijl met veel lichaamsbeweging doorgaans langer leven dan personen die weinig bewegen, maar voor veel senioren is een actieve levensstijl niet haalbaar. In dit onderzoek werd daarom specifiek gekeken hoe lichtere vormen van beweging zich verhouden tot levensduur bij een oudere doelgroep.