UMCG doet onderzoek naar gebruik echo tijdens bevalling

Gezondheid Belgisch ziekenhuis ontwikkelt nieuwe behandeling ziekte van Crohn 255 x gedeeld Het Imelda ziekenhuis in het Belgische Bondheiden heeft een nieuwe behandelingsstrategie ontwikkeld voor de ziekte van Crohn. Het gaat om een zogeheten treat-to-targetstrategie. De resultaten van een groot internationaal onderzoek zijn gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet.