OM start opnieuw onderzoek naar huisarts om euthenasie

De vrouw die in de tachtig was leed aan de longziekte COPD en had al langere tijd last van ademhalingsproblemen. Die problemen verergerden en zij diende een verzoek tot euthanasie in bij haar huisarts. Volgens het

De huisarts had eerder al gezegd dat de kortademigheid zou afnemen als de vrouw naar een appartement zou verhuizen en hij had aangeboden om haar extra zuurstof te geven. Nadat de ademhalingsproblemen erger waren geworden, adviseerde de huisarts dat de vrouw naar een longarts zou gaan, om de oorzaak te achterhalen.

De vrouw sloeg alle adviezen in de wind. Ze wilde pas iets proberen als euthanasie geen optie was. De huisarts zag de vrouw lijden en ging hierin mee. De toestingscommissie zet hier vraagtekens bij, meldt Trouw.

Het OM doet hier onderzoek naar, omdat de huisarts niet heeft vastgesteld of de situatie uitzichtloos was. Dat betekent volgens het OM niet dat de huisarts vervolgd wordt.

Vervolging

Eerder deze week zei Rinus Otte, procureur-generaal, tegen de Tweede Kamer dat de duidelijkheid rond euthanasiezaken groter wordt. Justitie gaat na behandeling van een zaak voortaan laten weten waarom er wel of niet wordt vervolgd.