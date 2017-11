Aantal huisartsbezoeken weer licht toegenomen

Het gemiddelde over de gehele bevolking ligt volgens gezondheidsinstituut Nivel op 4,4 huisartsbezoeken per persoon.

Het aantal huisartsbezoeken lag in de jaren 2012, 2013 en 2014 op gemiddeld 4,1. In 2015 steeg het gemiddelde naar 4,3. Ruim driekwart van de Nederlanders bezocht de huisarts, voornamelijk 65-plussers en kinderen jonger dan vier jaar. Ook is er een toename in lange consulten en vragen patiënten vaker telefonisch om advies.

Uit een eerder onderzoek van Nivel, gepubliceerd in februari, bleek al dat de ervaren werklast en de duur van de contacten met oudere patiënten tussen 2013 en 2016 in huisartspraktijken is toegenomen.