Roker stopt meestal uit zorg voor gezondheid eigen kinderen

Dat blijkt uit cijfers van de Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in samenwerking met het Trimbos-instituut en het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Van de rokende Nederlanders in de leeftijd van achttien jaar of ouder deed een derde van hen in 2016 een serieuze poging om te stoppen. Dit aantal is ongeveer gelijk gebleven met de twee jaar daarvoor.

Van de stoppers zegt 87 procent ervoor te kiezen uit zorgen voor de eigen gezondheid. Ook het advies en aansporing van een zorgverlener zoals een huisarts, psycholoog, tandarts of verloskundige werkt voor driekwart van de mensen als een belangrijke motivator om het roken te stoppen.

Stopadvies

Van de rokers die in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek minimaal één keer een afspraak met een zorgverlener hebben gehad, kreeg een derde het advies om te stoppen. Vooral laagopgeleiden, ouderen en dagelijkse rokers kregen volgens het rapport vaker een stopadvies dan de overige rokers.

Deze rokers werd in 37 procent van de gevallen geadviseerd om een hulpmiddel als een nicotinevervanger of een elektronische sigaret te gebruiken. Ook professionele begeleiding of online hulpprogramma's werden door de hulpverleners aanbevolen.

Bovendien zou uit het onderzoek blijken dat advies van familie of vrienden ook bij rond de 60 procent van de rokers helpt.

Nooit gerookt

Volgens het rapport zegt 24 procent van de ondervraagden (wel eens) te roken. In 2015 was dit nog 26 procent. 44 procent van de Nederlanders heeft helemaal nooit gerookt en een derde van hen heeft vroeger wel gerookt.

Iets meer dan een derde van de rokers zegt dit dagelijks te doen. De mannen gebruiken vooral shag en vrouwen vaker een sigaret uit een pakje of een die zij zelf maken. Slechts drie procent van de volwassenen heeft weleens een e-sigaret gebruikt.

Uit eerder onderzoek van het CBS en het Trimbos-instituut bleek dat zware rokers die meer dan twintig sigaretten per dag roken, gemiddeld een levensverwachting hebben die dertien jaar korter is dan die van niet-rokers. Een op de vier zware rokers overlijdt voor zijn of haar 65e verjaardag.