Wetenschappers ontdekken reden gevoeligheid brein voor zuurstoftekort

Het enzym wordt in verschillende organen en spieren aangemaakt wanneer er zuurstoftekort optreedt. In het brein blijkt dat de aanmaak van dit enzym "desastreus" is, zo stellen de onderzoekers.

Het zorgt voor het afbreken van cellen uit de bloed-hersenbarrière, die het brein beschermt tegen infecties van buitenaf. Ook wekt het enzym een zelfvernietigingsmechanisme op dat aanwezig is in hersencellen.

Dit heeft fysieke en mentale uitvalsverschijnselen als gevolg. Zonder aanwezigheid van het enzym zijn de hersencellen en bloedhersenbarrière juist beschermd, zonder dat er schadelijke gevolgen optreden voor het brein.

Nieuwe middelen

De bevindingen van de wetenschappers "opent deuren naar nieuwe behandelmogelijkheden om de hersenen tijdens een infarct te beschermen", aldus de onderzoekers. Ze gaan nu, gesteund door een subsidie van de European Research Council, middelen ontwikkelen die in staat zijn de vernietigende werking van het enzym in de hersenen stop te zetten.

"Deze ontdekking lost een langlopend mysterie op", zegt hoofdonderzoeker prof. dr. Harald Schmidt. De onderzoeksresultaten worden deze week gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Cijfers

Dagelijks worden 125 mensen getroffen door een TIA, herseninfarct of een hersenbloeding. Een infarct wordt veroorzaakt door een bloedpropje dat een ader in het brein afsluit. Daardoor worden delen van de hersenen niet meer voorzien van zuurstof.

Een op de vijf personen overleeft een beroerte niet. ''Dat zijn jaarlijks meer dan negenduizend mensen'', aldus de Hartstichting. Momenteel zouden 175.000 Nederlanders leven met de gevolgen van een hersenbloeding of herseninfarct. Zij kampen in sommige gevallen met verlammingsverschijnselen of hebben problemen met praten of lopen.