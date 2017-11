'Werkzaamheid Alzheimerdrankje Souvenaid niet bewezen'

Een team van internationale wetenschappers, onder meer uit Finland en Nederland, concluderen dit na een onderzoek met 311 patiënten met beginnende Alzheimer. De studie is gepubliceerd in The Lancet.

De helft van deze groep heeft de medische dieetdrank, die onder meer vitaminen en mineralen bevat, twee jaar lang dagelijks ingenomen. De andere helft kreeg een placebodrank zonder voedingsstoffen.

Na twee jaar werden de patiënten onderzocht op de vordering van hun Alzheimer of dementie. Hiervoor moesten zij onder meer diverse geheugen- en cognitieve testen uitvoeren. De resultaten van de twee verschillende onderzoeksgroepen werden met elkaar vergeleken.

Hippocampus

Uit scans bleek dat de hippocampus van de controlegroep die het placebo dronk iets meer was gekrompen. Verlies van hersenweefsel in de hippocampus kan het risico op het ontwikkelen van Alzheimer voorspellen.

De groep die Souvenaid dronk liet een beter resultaat zien wat betreft de Klinische Beoordeling Dementie, een vragenlijst die een indicatie geeft in hoeverre de dementie gevorderd is.

Wat betreft de uitgevoerde testen lieten de scores van beide groepen geen significante verschillen zien. Experts stellen daarom tegenover de BBC dat het onderzoek uitwijst dat de dieetdrank geen groot effect teweegbrengt bij personen die lijden aan Alzheimer of die zich in een vroegtijdig stadium van de ziekte bevinden.

"Een gezonde levensstijl, inclusief beweging en een gezond eetpatroon, kan het risico op de ontwikkeling van dementie verminderen. Maar wanneer beschadiging van het brein eenmaal is ingetreden, kan een dergelijke aanvulling op het voedselpatroon de ziekte niet stopzetten", zegt Tara Spires-Jones, dementie-expert van de Universiteit van Edinburgh.

Een Britse woordvoerder van Nutricia, de producent van de drank, heeft tegenover de BBC verklaard dat zij "verheugd zijn dat het onderzoek bijdraagt aan het bewijs van de werkzaamheid van Souvenaid". NU.nl is in afwachting van een reactie van Nutricia Nederland.

Kritiek

In 2013 bracht Nutricia het drankje op de markt in onder meer Nederland, Duitsland en België. Twee jaar later verklaarde neuroloog Philip Scheltens, die in opdracht van Nutricia aan onderzoek over de drank meewerkte, tegen de VPRO dat Souvenaid te vroeg op de markt was gebracht.

Door zijn bijdrage aan het onderzoek werd hij door vakgenoten bekritiseerd, omdat de werkzaamheid van het drankje niet wetenschappelijk bewezen zou zijn.