'Screening op darmkanker zou vanaf 45e levensjaar moeten'

Dat stellen Franse onderzoekers na een studie van ruim zesduizend colonoscopieën (een onderzoek waarbij de binnenkant van de endeldarm, dikke en laatste deel van de dunne darm wordt bekeken). Zij presenteren hun bevindingen maandag tijdens het gastro-enterologie in Barcelona, meldt Medical Xpress.

Bij personen in de leeftijdscategorie 45 tot 49 jaar werd vergeleken met de groep 40- tot 44-jarigen een toename van 400 procent aangetroffen in het opsporen van (een voorstadium van) kanker. In vergelijking met de groep 50 tot 54-jarigen werd er een toename aangetroffen van 8 procent.

Ook werd er een toename ontdekt van respectievelijk 95,8 en 95,4 procent bij 45- tot 49-jarigen (in vergelijking met de 40-44-groep) van het gemiddelde aantal poliepen dat werd gevonden in de darmen en van adenomen, goedaardige gezwellen die zich mogelijk kunnen ontwikkelen tot kwaadaardige varianten.

Opmerkelijke toename

De onderzoekers stellen dat er vanaf 45 jaar een opmerkelijke toename is vastgesteld bij veranderingen in het darmkanaal en dat personen daarom vanaf die leeftijd getest zouden moeten worden op darmkanker.

Darmkanker is in Europa de op een na dodelijkste vorm van kanker, na longkanker. 215.000 Europeanen sterven jaarlijks aan de ziekte. Door mensen op de ziekte de screenen, wordt de overlevingskans groter. Vroege opsporing van de ziekte is nodig, omdat het vaak pas in een laat stadium klachten geeft. Wanneer de ziekte tijdig ontdekt wordt, is de overlevingskans na vijf jaar 94 procent.

In Nederland worden mensen sinds 2014 vanaf 55 jaar uitgenodigd om ontlasting in te sturen, zodat bekeken kan worden of nader onderzoek nodig is. In 2016 kregen ruim 15.000 Nederlanders darmkanker.

Kunstmatige intelligentie

Tijdens het congres in Barcelona is ook een nieuw systeem gepresenteerd, dat dankzij kunstmatige intelligentie in 94 procent van de gevallen darmkanker kan opsporen. De ontwikkelaars hopen dat het systeem wordt goedgekeurd om in gebruik te nemen.