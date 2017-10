Hiv-preventiepil PrEP wordt ruim 80 procent goedkoper

Plusapotheken, apotheken die de preventiepil verstrekken, hebben een deal gemaakt met farmaceut Sandoz. Zij verstrekken een generieke versie van PrEP, wat mogelijk is omdat het patent op de pil van farmaceut Gilead deze zomer is vervallen.

De generieke versie en die van Gilead bevatten dezelfde bestandsdelen en zijn dus even effectief. De nieuwe prijs is echter een stuk lager: 99,50 euro per maand in plaats van 550 euro. De nieuwe prijs gaat in per 30 oktober.

"Deze deal is goed nieuws voor de bestrijding van hiv in Nederland, omdat PrEP hiermee een stuk toegankelijker wordt", zegt Louise van Deth, directeur Aidsfonds – Soa Aids Nederland.

"Tegelijkertijd vinden wij deze prijs nog steeds te hoog en is er geen vergoeding vanuit de overheid. Nederland blijft daarmee achter op landen als België, Frankrijk, de VS en Canada, waar PrEP wel vergoed wordt en het aantal hiv-infecties snel daalt."

Risico

PrEP wordt op dit moment in Nederland alleen in studieverband gegeven aan transgenders en mannen die seks hebben met mannen. Zij behoren in Nederland tot de mensen die het grootste risico lopen op een besmetting met hiv.

De preventiepil verlaagt het risico van hiv met 85 procent. Je hoeft het niet iedere dag tot je te nemen, alleen op de dagen rondom seksueel contact. Een van de bijwerkingen van de pil is nierfalen, maar dit komt niet vaak voor.

In Nederland lopen er gemiddeld 22.000 tot 23.000 mensen rond die geïnfecteerd zijn met hiv. Hier zitten ook mensen bij die het nog niet weten.