'Frequente marihuanagebruikers hebben meer seks'

Onderzoekers van de Stanford University School of Medicine bekeken hiervoor gegevens van 50.000 Amerikanen in de leeftijd 25 tot 45 jaar, afkomstig uit een nationaal onderzoek. De resultaten werden gepubliceerd in Journal of Sexual Medicine.

De onderzoeksdeelnemers moesten aangeven hoe vaak zij seks hadden gehad in de laatste vier weken en ook hoe vaak ze marihuana hebben gerookt in het afgelopen jaar.

Vrouwen die de drug dagelijks gebruiken, hadden gemiddeld 7,1 keer seks in de afgelopen vier weken. Seksegenoten die geen marihuana roken, kwamen uit op een gemiddelde van zes keer geslachtsgemeenschap.

Bij mannen werd door de onderzoekers een soortgelijk verschil aangetroffen. Mannen die dagelijks marihuana roken hadden gemiddeld 6,9 keer seks, in vergelijking met 5,6 keer in de groep niet-gebruikers.

20 procent

Hiermee kan, op basis van de gegevens van de 50.000 Amerikanen, worden geconcludeerd dat marihuanagebruikers 20 keer procent meer seks hebben dan personen die de drug niet roken, melden de onderzoekers.

In Nederland rookt 1,2 procent van de achttienplussers dagelijks wiet, blijkt uit cijfers van Jellinek. 21,1 procent heeft de drug weleens gebruikt en 4,2 procent geeft aan het een of meerdere malen in de afgelopen maand te hebben gebruikt.