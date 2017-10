Steeds meer ouderen overlijden door val

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt de toename niet alleen door de vergrijzing. Er is in het onderzoek rekening gehouden met de veranderende samenstelling van de bevolking.

Vorig jaar was driekwart van de overledenen door een val 80 jaar of ouder. Bij vrouwen was 84 procent van de overledenen door zo'n uitglijder ouder dan 80 jaar, bij mannen was dit 66 procent.

Volgens het CBS neemt het aantal dodelijke vallen het sterkst toe bij 90-plussers. In de afgelopen vijf jaar is dat aantal zelfs bijna verdubbeld tot 1308.

Het aantal dodelijke slachtoffers van een val groeit al twintig jaar. De laatste vijf jaar zelfs met 60 procent.

Verkeer

Het statistiekbureau becijferde ook dat er in 2016 bijna zes keer zoveel mensen door een valpartij overleden als in het verkeer. Het aantal mensen dat omkwam door een verkeersongeval kwam uit op 656. Nog eens 86 gingen dood door verdrinking en 186 mensen door vergiftiging. Daarbij worden moord of zelfdoding niet meegerekend.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB laat in een reactie weten geschrokken te zijn van sterftecijfers als gevolg van een val. ''De uitkomsten zijn ronduit schrikbarend. Valongevallen zijn de sluipmoordenaars voor de alleroudsten onder ons", aldus Manon Vanderkaa.

Volgens de organisatie wordt vallen door meerder factoren veroorzaakt. Dat kan zijn door een struikelpartij over een gekruld kleedje of een losliggend snoertje. Maar ook andere factoren spelen een rol.

''Ook medicijnen, lage bloeddruk, ondervoeding, verminderd gezichtsvermogen en weinig bewegen kunnen aanleiding zijn voor een val", aldus de organisatie, die dan ook pleit voor een veelzijdige aanpak om vallen te voorkomen.