'Meer vrouwen overlijden in eerste jaar na hartinfarct'

Uit cijfers blijkt dat vrouwen doorgaans vaker overlijden aan de gevolgen van een hartinfarct dan mannen. Zo wijzen cijfers van de Hartstichting uit dat er per dag gemiddeld zo'n 21 mensen aan hartproblemen sterven: 12 vrouwen en 9 mannen. Elk jaar overlijden in Nederland 21.000 vrouwen aan een hart- of vaatziekte, zo'n 57 per dag.

Gemiddeld gezien zijn vrouwen tien jaar ouder dan mannen wanneer zij een hartinfarct krijgen en hebben doorgaans ook vaker last van ziektes die een hartinfarct als gevolg kunnen hebben, zoals diabetes.

Onderzoekers van de technische universiteit van Munich waren benieuwd of vrouwen nog steeds een vergrote kans op overlijden hebben wanneer risicofactoren zoals leeftijd en ziektes niet in beschouwing werden genomen. Onderzoekers bekeken hiervoor data die werd verzameld in twee verschillende onderzoeken, waaraan in totaal 4.100 personen meededen.

In de vijf jaar die volgden op de hartinfarct was er geen significant verschil op te merken in het aantal overleden mannen en vrouwen. Wanneer de onderzoekers echter alleen het eerste jaar na het infarct bekeken, zagen zij dat er gemiddeld 1,5 keer meer vrouwen overleden.

Gezondheid

Een groter onderzoek zou moeten uitwijzen waardoor dit verschil wordt veroorzaakt. De onderzoekers benadrukken dat de gezondheid van de patiënten zeker het eerste jaar na de aandoening goed in de gaten moet worden gehouden door artsen.

