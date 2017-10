Erasmus MC start met inwendige bestraling van borstkankerpatiënten

Deze manier van bestralen, waarbij patiënten radioactieve "zaadjes" in de borst krijgen die van binnenuit de borst bestralen, werd jaren geleden in Canada geïntroduceerd.

Het Rotterdamse ziekenhuis is nu als eerste in Europa met het inwendig bestralen gestart. Het voordeel van de methode is dat patiënten in één keer klaar zijn en dus niet meerdere keren naar het ziekenhuis hoeven voor hun behandeling.

De "zaadjes", kleine titatniumcapsules, worden met een holle naald in de borst geplaatst. Dankzij een CT-scan en echobeelden kan de plaats van de bestraling nauwkeurig worden bepaald. De behandeling duurt een uur en daarna kan de patiënt weer naar huis.

Prettiger

"Na een borstbesparende operatie volgt altijd een periode van bestraling om eventuele achtergebleven tumorcellen alsnog te vernietigen", vertelt arts-onderzoeker Gerson Struik. "Door inwendig te bestralen, kan nauwkeuriger bestraald worden én het is veel prettiger voor patiënten doordat het in gang zetten van de inwendige bestraling in één ziekenhuisbezoek geregeld is."

De nauwkeurige bestraling zou de kans op terugkeer van kanker verminderen. Uit onderzoek bleek dat de kans dat de kanker in dezelfde borst terugkeert, ongeveer 1 procent is. Ook brengt de manier van bestralen geen schade toe aan hart- of longweefsel en ook is er minder huidschade dan bij externe bestraling.

Gerda Verduijn, de radiotherapeur-oncoloog die de behandeling uitvoert, zegt dat de behandeling vooral geschikt is voor patiënten van vijftig jaar en ouder met een laag-risico tumor, bij wie de lymfeklieren kankervrij zijn. Jongere borstkankerpatiënten hebben vaak een agressievere vorm van de ziekte, zodat hun gehele borst bestraald moet worden.

Struik wil de behandeling verder verbeteren door een vloeistof in te spuiten tussen het te bestralen gebied en de huid, zodat verdere huidschade beperkt kan worden