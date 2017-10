Europees Parlement wil verbod op glyfosaat in onkruidverdelger

De agrarische industrie zegt dat het middel nodig is voor de voedselvoorziening, maar als het aan het parlement ligt, mogen de land- en tuinbouw glyfosaat over vijf jaar niet meer gebruiken. Glysofaat is de werkende stof in onkruidverdelgers als Roundup.

Beperkingen zouden vanaf volgend jaar al moeten gaan gelden, zoals een sproeiverbod vlak voor de oogst. Huishoudens zouden onkruidverdelgers met glyfosaat vanaf december niet meer in huis mogen hebben.

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer vindt een verbod "onevenredig'' en onthield zich bij de stemming. "Glyfosaat blijft vooralsnog onmisbaar voor grote delen van de Europese land- en tuinbouw.'' Bas Eickhout (GroenLinks) is verheugd dat het parlement "gezondheid en milieu op de eerste plaats zet''.

"Glyfosaat doodt zo'n beetje iedere plant en insect waarmee het in aanraking komt.'' Volgens Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) is een "einde aan het massale gebruik van kankerverwekkend gif eindelijk in zicht."

Goedkeuring

De goedkeuring van de Europese Commissie voor het gebruik van het middel liep in 2016 af. De Europese Commissie stelde een verlenging van tien jaar voor, maar daarover zijn de lidstaten verdeeld. Nederland is voorstander, maar onder meer Frankrijk, Italië, Luxemburg en Oostenrijk zijn tegen het commissievoorstel. Experts uit de EU-landen buigen zich woensdag over de kwestie, maar het is nog onzeker of zij erover gaan stemmen.

Eerder deze maand bleek uit onderzoek van Wageningen Universiteit dat bijna de helft van alle landbouwgrond in Europa een hoog glyfosaatgehalte bevat. De onderzoekers vinden het onverstandig de onkruidverdelger op de Europese markt te houden. Greenpeace en foodwatch riepen de nieuwe minister van Landbouw, Carola Schouten (ChristenUnie), op het onkruidgif op haar eerste werkdag te verbieden.

Meer dan 1 miljoen Europeanen hebben een burgerinitiatief ondertekend dat oproept tot een glyfosaatverbod. De Europese Commissie moet binnen drie maanden besluiten wat daarmee wordt gedaan.