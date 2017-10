Ruim 700 mensen onderzocht in Vaassen na twintig besmettingen in regio

Tbc is zeer besmettelijk, maar met medicijnen goed te behandelen, zo verzekert de GGD.

Tbc wordt veroorzaakt door een bacterie in de longen. Een patiënt besmet anderen door hoesten en niezen. Iemand kan al heel lang besmet zijn zonder ziek te worden en in die tijd anderen ook besmetten. Wie ziek wordt moet veel hoesten, is vermoeid, heeft koorts en gebrek aan eetlust. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer duizend mensen tbc.

De GGD deelt dinsdag testprikjes uit. Over twee dagen controleren artsen wie mogelijk is besmet. Bij besmetting volgt nader onderzoek in het ziekenhuis. Tbc-patiënten moeten een halfjaar medicijnen slikken, maar zijn na ongeveer een maand niet meer besmettelijk. Wie open tbc heeft mag niet naar werk of school.