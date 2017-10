Wereldwijd DNA-onderzoek ontdekt nieuwe genetische oorzaken borstkanker

Onder meer onderzoekers en artsen van UMC Utrecht hebben met meer dan 500 andere onderzoekers het DNA onderzocht van 275.000 vrouwen, van wie er 146.000 borstkanker hebben.

Uit deze studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, blijkt dat er 65 genetische oorzaken van de ziekte zijn die nog niet eerder zijn ontdekt.

Dat erfelijkheid een grote rol speelt bij het ontstaan van borstkanker is al langer bekend, maar bij slechts 10 procent van de patiënten wordt een afwijking aangetoond in de genen ook al komt de ziekte veelvuldig voor in de familie.

De afwijkingen kunnen voorkomen in de reeds ontdekte "borstkankergenen" BRCA1 en BRCA2. Vrouwen die een mutatie in deze genen dragen, hebben een verhoogd risico op borstkanker van 60 tot 80 procent.

Preventie

Volgens Rob van der Luijt, klinisch moleculair geneticus die als onderzoeker is verbonden aan het UMC Utrecht, draagt het onderzoek mogelijk bij aan een betere voorspelling van het risico op de ziekte.

"Sommige deelstudies uit het onderzoek zijn al in 1996 gestart en laten zien wat wetenschappers al langer vermoeden. Namelijk dat de combinatie van veranderingen in genen het risico op borstkanker kan verhogen. Met de bevindingen uit deze studie hopen we in de toekomst borstkanker nog beter te kunnen behandelen of daar preventief tegen op te treden."

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Nederland. In 2016 werd er volgens de Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL, bij meer dan 14.000 vrouwen borstkanker vastgesteld. Elk jaar overlijden meer dan 3.000 vrouwen aan borstkanker.