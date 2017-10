'Zwangerschap mogelijk van invloed op bloedtransfusie vrouw naar man'

Dat zeggen onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Sanquin in wetenschappelijk tijdschrift JAMA.

Volgens de wetenschappers lijkt er een negatief verband te zijn tussen het bloed van vrouwelijke donoren die zwanger zijn geweest en de overlevingskans van mannelijke patiënten die dit bloed krijgen. Vooral bij mannen onder de leeftijd van vijftig jaar zou dit effect groter zijn. Dit zou naar voren komen uit patiëntgegevens van 31.000 patiënten die tussen 2005 en 2015 zijn verzameld in zes grote Nederlandse ziekenhuizen.

De ruim 31.000 patiënten ontvingen over deze periode 59.320 transfusies van mannen (88 procent), vrouwen die zwanger waren geweest (6 procent) of vrouwen die geen zwangerschap hadden meegemaakt (6 procent). Per duizend personen overleden 101 mannen nadat zij transfusies van een vrouw na een zwangerschap hadden ontvangen. Ter vergelijking overleden 80 mannen per duizend nadat zij bloed van een man hadden gekregen. Van de mannen die bloed kregen van een vrouw die niet zwanger was geweest, stierven er 78 per duizend. Bij vrouwen maakte het niet uit van wie zij het bloed ontvingen.

Relevantie

Uit vervolgonderzoek zou volgens de onderzoekers moeten blijken hoe significant het resultaat is en of de overlevingskans daadwerkelijk hierdoor beïnvloed wordt. Ook zou hieruit moeten blijken waarom dit bij mannen onder de vijftig nog meer het geval is. Tot op heden speelt geslacht geen rol bij het maken van een match tussen patiënt en donor.

De effecten van de transfusie zouden pas na een aantal jaren duidelijk optreden en direct na transfusie niet duidelijk zijn. Daarom is het lastig om te achterhalen wat de oorzaak is. Bij bloedtransfusies is het belangrijk om het juiste bloed te selecteren, omdat een patiënt een afweerreactie kan krijgen als hij of zij een verkeerd type bloed ontvangt.