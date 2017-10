Verband gevonden tussen hoge bloeddruk en hartklepproblemen

Dat zeggen wetenschappers van The George Institute for Global Health van de Universiteit van Oxford in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS Medicine.

Gedurende een periode van vijftien jaar werden gegevens van 5,5 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk bijgehouden. Bij aanvang van de studie werden bij deze mensen geen symptomen van hart- en vaatziekten waargenomen. Na tien jaar werden de gegevens van deze patiënten opnieuw met elkaar vergeleken en bleken rond de 30.000 mensen een probleem met hun mitraalklep te hebben.

Deze klep tussen de linkerkamer en -boezem, is verantwoordelijk voor de toevoer van zuurstofrijk bloed van de longen naar de aorta. Bij samentrekking van het hart opent de mitraalklep en laat het bloed stromen naar de linkerkamer. Wanneer deze niet goed functioneert stroomt het bloed weg uit het hart, waardoor kortademigheid, vermoeidheid, duizeligheid en pijn op de borst ontstaan.

Bloeddruk

Na analyse van deze gegevens zou blijken dat een hogere bloeddruk verband houdt met een significant grotere kans op problemen met de hartklep. Volgens de onderzoekers zou de kans op problemen zelfs 26 procent groter zijn. Wanneer de hartkleppen minder goed functioneren is het hart niet goed in staat om het bloed op een efficiënte manier door het lichaam te pompen. In ernstige gevallen zou dit tot hartfalen kunnen leiden.

"Uit dit onderzoek blijkt dat een storing aan de hartkleppen niet alleen een onvermijdelijke consequentie van ouderdom is", zegt professor Kazem Rahimi van The George Institute. "Aangezien hartklepstoornissen vooral bij oudere mensen zich voordoen, zouden de resultaten van dit onderzoek kunnen aantonen dat het medisch beleid wereldwijd herzien zou moeten worden."

Volgens de onderzoekers wordt bij klachten aan het hart vooral aan behandeling gedacht. Vaak wordt een van de hartkleppen daarbij vervangen of hersteld, in plaats van dat aandacht aan preventie wordt besteed. In vervolgonderzoek zou moeten blijken of het verlagen van de bloeddruk door middel van beweging, een dieet of medicatie het risico op de aandoening doen verminderen.