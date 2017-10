'Veel daglicht zien heeft positieve invloed op nachtrust'

Chronobiologiewetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen deden van 2014 tot 2016 onderzoek onder 20 jonge, gezonde proefpersonen. Zij werden op verschillende momenten in het jaar in hun thuisomgeving getest. Zij droegen kleine dataloggers die zowel de lichtintensiteit die zij te zien kregen maten, als de diepte van hun slaap op basis van EEG-signalen.

Uit de resultaten, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Sleep, bleek dat blootstelling aan zonlicht zorgt voor een diepere, ononderbroken slaap in de volgende nacht. Ook geldt dat hoe vroeger mensen in de ochtend worden blootgesteld aan fel licht, hoe vroeger ze 's avonds in slaap vallen.

"Belangrijk aan onze studie is dat we correcties hebben uitgevoerd op de tijdstippen in het jaar, en dus de seizoenen. Het effect van zonlicht is door het jaar heen even groot op diepte en kwaliteit van de slaap", aldus chronobiologie-deskundige dr. Emma J. Wams.

Kamperen

In het AVROTROS-programma Dokter van Morgen wordt dinsdagavond een gerelateerd, kleiner onderzoek laten zien. Hierin hebben vijf proefpersonen van vrijdag tot en met zondag de hele dag buiten doorgebracht, zonder hierbij in aanraking te komen met kunstlicht. Na het experiment bleek dat bij vier kampeerders de biologische klok duidelijk naar voren verschoof.

"Vier personen is een te kleine groep voor wetenschappelijke conclusies, maar dit ondersteunt zeker onze hypothese dat veel licht overdag van grote invloed is op een goede slaap", aldus chronobioloog Marijke Gordijn.