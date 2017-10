'Blanke mannen die veel sporten hebben vaker slagaderverkalking'

Dat blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in Mayo Clinic Proceedings onder ruim drieduizend personen, die bij aanvang van het onderzoek 18 tot 30 jaar waren. Gedurende 25 jaar deden deze mensen minstens drie tot acht keer mee aan onderzoeken.

De deelnemers werden in drie groepen verdeeld: een groep die minder dan 150 minuten per week sport, een groep die 150 tot 450 minuten per week aan lichaamsbeweging doet en een groep die meer dan 450 minuten intensief beweegt.

Na de 25 jaar die de onderzoeksperiode besloeg, werd gemeten in hoeverre de personen slagaderverkalking hadden ontwikkeld. De onderzoekdeelnemers waren toen 43 tot 55 jaar oud.

Verwachting

De onderzoekers verwachtten dat de laatste groep gemiddeld de laagste niveaus van plaque zou hebben. Plaque verstopt de bloedvaten en zorgt voor slagaderverkalking.

Echter bleek juist dat de groep die het meest sport 27 procent meer kans heeft om op middelbare leeftijd slagaderverkalking te krijgen in vergelijking met de groep die 150 minuten of minder per week sport.

Ook werden de resultaten vergeleken op basis van geslacht en ras. Blanke mannen liepen gemiddeld het meeste risico op slagaderverkalking, met een verhoogd risico van 86 procent. Bij donkere mannen die veel sporten werd er geen verhoogd risico aangetroffen en ook bij de groep vrouwen merkten de onderzoekers geen significant verschil op.

Overbelast

Volgens de onderzoekers kan het verhoogde risico op slagaderverkalking mogelijk ontstaan doordat de aderen door het veelvuldig sporten worden overbelast. Zij benadrukken wel dat de plaque die is aangetroffen ook stabiele plaque kan zijn, die wel bestand is tegen hoge bloeddruk. De aard van de plaque is in dit onderzoek niet nader bekeken.