Slachtoffers kindermishandeling komen vaak uit eenoudergezin

Dat blijkt uit een verkennende studie van het CBS naar de gezinskenmerken van slachtoffers van kindermishandeling, op basis van registratiedata van de zestien Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK). Het betreffen cijfers over het jaar 2014.

Het CBS laat weten dat er uit de studie geen conclusies kunnen worden getrokken over oorzakelijke verbanden. Ook is het waarschijnlijk dat de daadwerkelijke cijfers over kindermishandeling hoger liggen, omdat dit alleen gaat om geregistreerde data.

Zes op de duizend

In dat jaar waren er 19.340 slachtoffers van kindermishandeling geregistreerd, dat betekent dat zes op de duizend kinderen geregistreerd waren als slachtoffer.

Vooral jonge kinderen zijn relatief vaak slachtoffer. Van de kinderen in de leeftijd tot en met drie jaar waren zeven op de duizend kinderen geregistreerd als slachtoffer.

Werk

Vaak komen de slachtoffers uit gezinnen waar beide ouders niet werken. Dit geldt voor 40 procent van het aantal slachtoffers. Van alle kinderen onder achttien jaar heeft ongeveer 10 procent ouders die allebei niet werken.

Sinds 1 januari 2015 wordt kindermishandeling bij de Veilig Thuis organisaties gemeld in plaats van bij de AMK's. Het CBS laat weten dat de betrouwbaarheid en volledigheid van deze cijfers nog niet voldoende is om cijfers samen te stellen over het aantal kinderen dat betrokken is bij een melding en/of onderzoek naar kindermishandeling.